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Haberler > Politika > Ayda 2 bin toplantı! DEM Parti teşkilatına bu yaz tatil yok

Ayda 2 bin toplantı! DEM Parti teşkilatına bu yaz tatil yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayda 2 bin toplantı! DEM Parti teşkilatına bu yaz tatil yok
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. DEM Parti tarafı süreci, Meclis çalışmaları, halk tabanı ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve örgütlü kesimler olarak üç ana ayak üzerinden yürütecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu için de DEM Parti’nin temas trafi ği sürecek. DEM Parti komisyonun Meclis kapanmadan önce ve kanunla kurulmasını talep ediyor.

Sürece ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurulsun önerisi önemlidir. Partilerle görüşme trafiği içindeyiz. Kardeşlik hukukunun adresi Meclis’tir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı yatında olur” ifadelerini kullanmıştı.

AYDA 2 BİN TOPLANTI!

Haziran ve temmuz aylarında milletvekilleri parti meclisi ve MYK üyeleriyle sahada olacak DEM Parti, yaz aylarının tamamını Türkiye’yi dolaşarak geçirecek. İki ayda 2 bin toplantı ve buluşma ile terörsüz Türkiye süreci anlatılacak. Sürece kamuoyunun desteğinin artması için çalışma yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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