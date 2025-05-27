PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'den açıklama: Yaz aylarında...

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP’nin Ekrem İmamoğlu davasını yolsuzluk davası olmaktan çıkarıp siyasi bir dava gibi lanse etmeye çalıştığını, bir yolsuzluk davasını siyasi alana taşıyarak perdelemenin, taşıyanları da aşağı çekeceğini kaydetti. Ala, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Emrah Özcan/ANKARA—Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Efkan Ala, “Daha önce İSKİ davası gibi örnekler yaşandı; o zaman AK Parti bile yoktu. Kamu işlerini doğru dürüst yönetmek gerekir. Yolsuzluk varsa, bunun ortaya çıkarılması lazım. Kim olursa olsun, yolsuzluğun arkasında durulmamalı. Türkiye’nin zaten yeterince siyasi meselesi var. Bir yolsuzluk davasını siyasi alana taşıyarak perdelemek, taşıyanları da aşağı çeker. Bize de bu yargı sistemi kapatma davası açtı. O dava bir siyasi davaydı. Orada “Bu siyasi dava değildir” diyen oldu mu? Ama o zaman bile CHP, “Ankara’da hâkimler var” dedi. Yani siyasi davada “Ankara’da hâkimler var” diyor. Ama bir yolsuzluk davasında “Savcılık burada ne arıyor?” diyor. Mantıksal tutarsızlık var” diye konuştu.

Türkiye’nin önünü açacak sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Ala, özetle şunları kaydetti:

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala

“MİLLET NEYİ KABUL EDERSE O YÜRÜRLÜĞE GİRER”

"Anayasalar, ülkelerde krizler çıkmasın diye yapılır. Oysa bizim ülkede anayasalar kriz çıkarıyor. Mademki her parti, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyor, millet de istiyor, o zaman bir masa etrafında buluşalım. Herkes orada yeni anayasadan ne kastediyor, neler talep ediyor, mevcut anayasada itiraz ettikleri neler, tartışalım. Orada, kim neyi kabul edecek, neyi reddedecekse eder. Biz, kimsenin ağzını bantlayamayız. Yani, ne söyleyecek, ne yapacak… Ama, herkesin söylediğini de herkes kabul etmek zorunda değil. Millet neyi kabul ederse, o yürürlüğe girer. Vatandaşın hakları, hukukları, temel haklar ve özgürlükler çerçevesinde korunur. Onların düşünce özgürlüğü, onların ifade özgürlüğü garanti altına alınır. Anayasanın muhatabı millettir, enstrüman da iknadır, alet de dildir, fikirdir. Millet neyi kabul ederse o yürürlüğe girer.

“BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ”

Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye prangalarından kurtulacak. Ülkenin sivilleşme kapasitesi artacak, hak ve özgürlükler konusunda mesafe alma imkanı daha çok artacak, fırsatlar ortaya çıkacak. Bu herkesin kazanacağı bir evreye geçme imkanıdır. Toplumsal destek de var. Şu anda devlet ile kurumları, güvenlik birimleri çalışıyor ve ümit ediyorum ki öngörüldüğü biçimde sonuç alırız. Herkes elinden geleni yapmalı. Bizler de bütün imkanları seferber ediyoruz. Cumhur İttifakı burada çok net bir karar sergiliyor. Diğer siyasal partilerin de önemli oranda desteğini görüyoruz. Onlar da Türkiye’nin bu projesine, bu devlet projesine destek verdiklerini açıklıyorlar. Çok az bir kısmı karşı çıkıyor.

“SİLAH BIRAKMA SÜRECİ UZAMAMALI”

Silah bırakma süreci devam ediyor. Yaz aylarında bunun gerçekleşmesini öngörüyoruz. Burada güven artırıcı önlemler önemli. Bunun uzatılmamasında yarar var. Aşama aşama ilerliyoruz. Süreç ilerlediğinde Meclis de devreye girecektir. Daha sonra atacağınız bir adımı şimdi atarsanız, şimdi atacağınız adımı da atamaz hale gelirsiniz. Onun için, biz bu konuda tecrübeliyiz, temkinli yaklaşıyoruz. Temkin tahkim edilmiş temkine dönüştü. Umut var.”