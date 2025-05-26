Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Suriye'deki gelişmelerden, terör örgütünün silah bırakmasına, MHP lideri Bahçeli'nin TBMM'de komisyon çağrısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık açıklamasına kadar önemli mesajlar verdi.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Öncelikle birkaç saat evvel vefat haberini aldığımız İlhan Şeşen'in ailesine baş sağlığı diliyoruz. Değerli bir sanatçımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'yi yakından takip ediyoruz. Suriye'nin birliği ve bütünlüğü önemli. Şara'nın ziyareti son derece önemli. Yaptırımların kalkması yönünde ileri noktaya gelindi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

TPKK'nın silah bırakmayla ilgili açıklamanın somut olarak eksiksiz hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün tüm kollarının fesih sürecini gerçekleştirmesi, silahlı grupların silah bırakması esastır. Irak hükümetiyle anlaşmalar çerçevesinde diyalog yakın bir şekilde sürüyor. Bağdat, Süleymaniye ve Erbil ile koordine edilecek konular var. MİT ve TSK sahada kurdukları mekanizmayla silah bırakma sürecinde doğrulama mekanizmaları oluşturuyorlar. Bu mekanizma çerçevesinde silahların bırakılıp bırakılmayacağı teyit edilecek.

Hem Türkiye'nin hem de Türkiye'nin dışında kurulacak mekanizmayla süreç takip edilecek. İnşallah Terörsüz Türkiye sonucuna ulaşılacak.

DEM PARTİ'NİN SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ

DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler çerçevesinde birçok Terörsüz Türkiye odaklı meselelerde sağduyuyu önde tutuyoruz. Siyasi partiler arasındaki diyalog çok önemli. Bu sürece itiraz edenlerin de eleştirmek yerine siyasi diyalog sürecinde görüşlerini iletmeleri çok önemli.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE HERHANGİ PAZARLIK YOK

Siyasi partiler arasındaki trafiği önemsiyoruz. Bu sürece itiraz edenlerin, siyasi sabotaj ve provokasyon yönünde tutumları hariç elbette eleştiriler olacaktır. Bu eleştirilere makul cevaplarımız vardır. En önemli mesele Türkiye'nin terör gündeminden kurtulmasıdır. Misyon bu yönde kurulmalı. Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verdiği yönündeki yaklaşımların geçerliliği yok. Türkiye bir yere gitmiyor. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi pazarlık, müzakere yapılmıyor.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÇAĞRISI

Bahçeli'nin bütün bu süreçteki müdahaleleri ve yönlendirmeleri, Terörsüz Türkiye odağında kalabilmek açısından kıymetli. Bahçeli şimdiye kadar stratejik müdahalelerde bulundu. Bütün tartışmaların odağını Terörsüz Türkiye noktasında tutacak bir şekilde çerçeve çizdi. Tabi ki yüce Meclis'in bu sürece yapacağı katkı son derece önemli. Komisyon, Meclis Başkanlığının takdirinde hayata geçecek, planlanacak bir konu.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımızın "gelecek nesillere sivil bir Anayasa borcumuz olduğu yönünde" bir hassasiyeti var. Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Darbe rejimi Anayasası çok kez değiştirilmiş olmasına rağmen, iradesinin meşru demokratik bir irade olduğu anayasa yapma ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı'nda yüce Meclis'in devrede olduğu, herhangi bir vesayet odağının karışmadığı bir anaysa zaruriyettir.

Fakat bu konu konuşulurken Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı ve Parlamenter sistem gündeme getiriliyor. Parlamenter yönetim de bir sistem, Cumhurbaşkanlığı yönetimi de bir sistem. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın adaylık meselesi Anayasa tartışmalarının dışında. Bahçeli'nin açıklaması oldukça kıymetli bir açıklama. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini arzu ederiz.

Dünyada demokratik yollarla iş başına gelmiş liderlerin arasında en tecrübelisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.

Ayrıntılar geliyor...