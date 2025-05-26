18 bin terörist Suriye sınırında! YPG silah bırakmak yerine çatışma hazırlığı yapıyor

Kandil’de yapılan fesih kongresinin hemen ardından PKK elebaşları 18 bin teröristi Suriye’ye geçmeleri için Irak’taki Sincar’a gönderdi.

YILMAZ BİLGEN - Terörsüz Türkiye için tarihî adımlar atılırken PKK’nın Suriye uzantısı YPG silah bırakmak yerine çatışma hazırlığı yapıyor. YPG’nin İran’daki PJAK ile anlaştığı ve önümüzdeki dönemde silahlı mücadeleyi birlikte yürütecekleri belirtilirken Kandil’de yapılan fesih kongresinin hemen ardından PKK üst yönetimi 18 bin teröristi Suriye’ye geçmeleri için Irak’taki Sincar’a gönderdi.

Suriye sahasında görevli güvenlik kaynakları, terör hattında tünel kazma, temas hatlarına silah ve mühimmat yığma, terörist takviyesi gibi hazırlıkların artarak sürdüğü bilgisini paylaştı. Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo, örgütün ısrarla Arap aşiretleri Türkiye ve Şam’a karşı kışkırtmaya çalıştığını ve çeşitli vaatlerle terörist toplamayı sürdürdüğünü ifade etti. Temo “Esad istihbaratı ve İran, bu bölgede PKK’nın can damarıydı. Bu damar kesildi. Şimdi birkaç ülke istihbaratı üzerinden yeni desteklerle ayakta kalmaya çalışıyorlar. PKK kesin bir biçimde Şam’ı oyalıyor. Terör örgütü PYD elebaşları Salih Müslüm ve Elder Halil son açıklamalarında açık bir biçimde Şam’ı devlet olarak tanımadıklarını ve silah teslimi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylediler. Alenen ‘biz devletiz ve Şam’la iki eşit devlet temelinde konuşuruz’ dediler. YPG ve İran’daki PJAK anlaştı. Gerekirse ‘Öcalan bize karışamaz’ diyerek bir tür danışıklı dövüş ile eski düzenin devamı için çatışmaya devam edecekler, çünkü vazgeçmeyecekler’ diye konuştu.

Abdulaziz Temo, 18 bin PKK’lı teröristin Suriye sınırındaki Sincar’a taşınması bilgisinin de doğru olduğunu ve Barzani yönetiminin bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Saha kaynaklarından aldığımız bilgilere göre İran destekli Haşdi Şabi sürecin aktif parçası olarak rol alıyor. Şam’da konuştuğumuz askerî kaynak da terör elebaşları Müslüm ve Halil’in tehdit düzeyindeki açıklamalarını not ettiklerini ve bu tarz çıkışların barış zeminini aşındırıcı sözler olarak nitelendirildiğini kaydetti. Suriye’de özerk yönetim ve kurtarılmış bölgeler olmayacağını tekrar vurgulayan Suriyeli kaynak “Kimse yeni bir iç savaş ve kaos planı yapmasın. Aksi hâlde bütün hayalleri yıkılır” uyarısında bulundu.