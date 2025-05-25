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Suriye'ye saldırılar neredeyse durdu! ABD temsilcisinden İsrail'e gönderme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye&#039;ye saldırılar neredeyse durdu! ABD temsilcisinden İsrail&#039;e gönderme
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına gönderme yaptı. Barrack "Saldırılar neredeyse durdu" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York Times (NYT) gazetesinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının azaldığı" yönündeki haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

BARRACK'TAN İSRAİL'E GÖNDERME

Barrack, X sosyal medya hesabında gazetenin haberini "NYT: İsrail’in Suriye'ye hava saldırıları azaldı" paylaşımıyla, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına gönderme yaparak takipçileriyle paylaştı.

NYT'nin haberinde, İsrail ordusunun 2 Mayıs'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurmasından 12 gün sonra, Trump'ın, Şara ile görüştüğüne ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurduğuna işaret edilerek, o günden beri "İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının neredeyse durduğu" belirtildi.

TRUMP'IN ZEYTİN DALI, İSRAİL'İ KARIŞTIRDI

Trump'ın Şara'ya uzattığı "zeytin dalının" İsrail'in Suriye'deki stratejisini karmaşık hale getirdiği vurgulanan haberde, bunun ABD dış politikasının Orta Doğu'yu nasıl yeniden şekillendirdiğinin son örneği olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, ABD'nin Suriye ile yakınlaşmasının, İsrail'in Suriye'deki askeri stratejisini bozmuş olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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