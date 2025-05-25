ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack Sykes-Picot'u eleştirdi: Orta Doğu'ya artık askeri müdahale yok

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, 1916 Sykes-Picot Anlaşması'nı sert bir dille eleştirdi. Orta Doğu'ya artık askeri müdahalede bulunmayacaklarını söyleyen Barrack, "Türkiye, Körfez ve Avrupa'nın yanındayız; bu sefer askerler ve konferanslarla ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak atadığı yakın dostu Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'tan Orta Doğu için çarpıcı açıklamalar geldi. 1916 Sykes-Picot Anlaşması'nı sert bir dille eleştiren Barrack, Orta Doğu'ya artık askeri müdahalede bulunmayacaklarını belirterek, Batı'nın müdahalesinin dönemi sona erdiğini duyurdu.

SYKES-PİCOT BİR HATAYDI, BİR DAHA YAPMAYACAĞIZ

Dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İstanbul'da bir araya gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack görüşmenin ardından X hesabı üzerinden yeni açıklamada bulundu. Yüz yıl önce imzalanan Sykes-Picot Anlaşması'na işaret eden Barrack, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." ifadelerini kullanarak, "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

BATININ ORTA DOĞU'YA MÜDAHALE DÖNEMİ SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump’ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu’ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı."

Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek, ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle işbirliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE VE SURİYE'NİN YANINDAYIZ, ASKERLERLE HAYALİ SINIRLARLA DEĞİL

Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.