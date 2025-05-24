Suriye lideri Ahmed Şara, ABD Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bugün sürpriz bir şekilde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'da resmi tören ile karşılanan Suriye lideri Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren zirvenin ardından Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya geldi.

ŞARA, ABD SURİYE TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşme, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından yaşandı.