Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'en büyük eserimiz' vurgusu: Türkiye 'terörsüz' bir temelde yükselecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci için kararlılık vurgusunda bulunan Erdoğan "Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi, inşallah yakın zamanda, çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

İstanbul gibi tarihiyle, kültürüyle, eşsiz güzellikleriyle, göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Böyle kadim bir şehrin sakini ve hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz.

Asalet sadece milletlere has bir durum değildir. Fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır.

Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön gösteren üstat Necip Fazıl'ı yad ediyorum.

Refahın olduğu bir geleceğe hep beraber ilerleyeceğiz. Türk milletini kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var.