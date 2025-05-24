Lübnanlı iş insanı Saad Al Janabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı! "Dolandırıldım, silahla tehdit edildim" diyerek yardım istedi

Ortadoğu'nun en önemli şirketlerinden Al Janabi Grup'un patronu Saad Al Janabi, Türkiye'ye yatırım için gelmesinin ardından dolandırıldığını ve mallarına el konulduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı. Erdoğan'dan yardım isteyen Al Janabi, "Bu kişilere karşı dava açtığımda, şahsıma ve çalışanlarıma doğrudan silah kullanılarak tehditte bulunulmuş ve hayatım ciddi bir tehlike altına girmiştir" dedi.

Al Janabi Grup'un patronu Saad Al Janabi, yatırım yapmak istediği Türkiye'de dolandırıldığını iddia etti. Türkiye'de mallarına el konulduğunu ifade eden Al Janabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak yardım talebinde bulundu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Lübnanlı iş insanı Saad Al Janabi, Türkiye pazarına girdiğinde destek aldığı Bedirhan Esenlik'ten (eski adı ile Zakir Selvi) şikayetçi oldu.

Saad Al Janabi'nin kendisini mağdur ettiğini öne sürdüğü ismin kamuoyunda ‘Yeşil’ olarak bilinen Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu Bedirhan Esenlik olduğu belirtildi.

Çareyi Türkiye yönetimine durumu bildirmekte arayan Lübnanlı iş insanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta "Bedirhan Esenlik, şirketlerimin (havacılık şirketi, AGS Varlık Yönetim Şirketi ve Al Fuat Ticaret Şirketi) yönetimi için verdiğim resmi vekaleti kötüye kullanarak, şirketlerim üzerinde yasalara aykırı işlemler gerçekleştirdi. Al Fuat Ticaret Şirketi’nden büyük miktarda fon transfer ederek, bu parayla bir villa satın aldı ve bu villanın şirket adına kaydedileceğini iddia etti. Ancak daha sonra bu villayı kendi adına kaydetti ve itiraz ettiğimde beni tehdit ederek villayı satmaya çalıştı" sözlerine yer verdi.

"SİLAHLA TEHDİT EDİLDİM"

Kendisini dolandıran ve mallarına el koyan kişilere karşı harekete geçtiğini ve dava açtığını vurgulayan Al Janab, mektubunda "Bu kişilere karşı dava açtığımda, şahsıma ve çalışanlarıma doğrudan silah kullanılarak tehditte bulunulmuş ve hayatım ciddi bir tehlike altına girmiştir" açıklamasında bulundu.

Saad Al Janabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı yardım mektubunda şu sözleri kullandı: