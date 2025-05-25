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Önce İstanbul, şimdi Ankara: Suriye lideri Şara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Önce İstanbul, şimdi Ankara: Suriye lideri Şara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Suriye lideri Ahmed Şara, bugün Ankara’ya gitti. Şara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile başkentte çalışma toplantısı düzenledi. Görüşmeye bakanlar da katıldı.

Dün öğle saatlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile sürpriz bir şekilde araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara'yı resmi törenle karşıladı.

Bugün ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şara ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Şara ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen çalışma toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Önce İstanbul, şimdi Ankara: Suriye lideri Şara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü - 1. Resim

TOPLANTIYA BAKANLAR DA KATILDI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Morhaf Abo Kasra ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik işbirliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik.

Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inanıyoruz.

Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımlarının artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Ahmed Şara'ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum.

Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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