Suriye’de PKK için geri sayım başladı! Ankara ve Şam kararlı: Ya silah bırakırsınız ya da yok olursunuz

Şam hükûmetinin PKK/YPG’ye “silahların teslimi” için verdiği 10 günlük süre dolarken, terör örgütünün tam aksine bölgeye İHA-SİHA ile silah ve tank yığınağı yaptığı, tüneller kazdığı öğrenildi. Kandil’den bölgeye çok sayıda terörist de getirildi. Ankara-Şam ise bu gelişmeler karşısında atılacak adımları karara bağladı.

YILMAZ BİLGEN - Suriye Savunma Bakanlığı’nın silahların teslim edilmesi için YPG/PKK’ya verdiği verdiği 10 günlük süre salı günü dolacak. Geri sayım sürerken sıcak hatlarda hareketlilik yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye askerî birimleri teyakkuz durumuna geçti. YPG terör örgütü Rakka, Ayn İsa, Deyrizor kırsalı, Münbic-Deir Hafır-Meskene hattı ile birlikte bütün temas noktalarına silah, tank, kamikaze İHA-SİHA, cephane ve militan sevk etmeye başladı.

Haşdi Şabi, Esad kalıntıları, Dürzi ayrılıkçılar da sürecin aktif parçası olarak aktif rol alıyor. Terör işgalindeki halk, PKK-YPG kışkırtmalarına tepki ve Şam’a destek amacı ile yarın bütün bölgelerde greve gitmeye hazırlanıyor. YPG’ye destek amaçlı Kandil’den 100’ü aşkın terörist Suriye’ye taşındı. Ayrıca Irak sınır bölgesi el-Kahtaniye’den DEAŞ’A ait 50 araçlık bir konvoy PKK-YPG işgalindeki Malikiye’ye giriş yaptı.

PKK-YPG SULH İSTEMİYOR

Suriye’de konuştuğumuz üst düzey güvenlik bürokratı, PKK-YPG’nin yapılan tüm iyi niyetli tekliflere rağmen Şam’ı oyalama yoluna gittiğini söyledi. Suriye yönetiminin kansız bir çözüm konusundaki iradesinin acziyet olmadığına vurgu yapan Suriyeli kaynak “Sahada olan bitenin farkındayız. Bir yandan bizi oyalarken diğer yandan dokuz yeni karargâh kurdular. Bütün ayrılıkçı Dürziler ve Nusayriler için Haseke’de özel eğitim kampları kurup bu kişileri silahlandırıyorlar. Ayrıca birçok bölgede tüneller kazıyorlar. Dağları oyup silah ve cephaneliğe çeviriyorlar. Ayrıca Set Tişrin, Tabka ve Set Mansura baraj bölgelerine patlayıcı maddeler götürüyorlar” dedi.

BÖLÜNMEYE İZİN VERMEYİZ

Aynı kaynak, şöyle devam etti: Barajları patlatmayı dahi bir koz olarak kullanabilirler. Rakka, Haseke-Ayn İsa, Deyrizor kırsalında bir çok hastane ve okul da cephanelik ve tünel başlangıcı olarak kullanılıyor. Biz bir, bütün ve güçlü Suriye ideali ile kavga ederek değil anlaşma yoluyla ülkemizi yarına taşımak azmindeyiz. Ancak PKK-YPG yapılanmasının farklı bir ajandası var. Gerekli tedbirleri aldık. Ülkemizin bölünme planlarına izin vermeyeceğiz.

İSTİHBARATLAR DEVREDE

Türkiye ise, gelişmeleri yakından izliyor. Sahada görevli bir güvenlik yetkilisi tahrik dozunun her geçen gün arttığı bilgisini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz durumunda olduğunu kaydeden Türk güvenlik kaynağı, “Türkiye’de terörsüz gündem tartışmalarının başlaması ile eş zamanlı olarak Suriye’de bir savaş hazırlığı merhalesine geçildi. PKK/YPG işgal bölgesinde çok ciddi yabancı istihbarat ajanı girişi tespit edildi. Örgütün her adımı bu servisler tarafından yönlendiriliyor” dedi. Bölge kaynakları “Irak sınırı kapatılmadığı sürece bu trafik devam eder. Hem Şam hem de Türkiye’nin ABD ile görüşme seyri bölgenin ve Suriye’nin geleceğinde ciddi etki yapacak. Özellikle sinyal kesici ve kamikaze droneler stratejik noktalara yerleştiriliyor. Suriye içlerine giden bütün yolları kapattılar. Bizim değerlendirmemiz savaşsız silah, cephane ve bölge tesliminin gerçekleşmeyeceği yönünde ancak örgüt içi bir muhalefetin de var olduğunu biliyoruz” bilgisini paylaştı.

ANKARA-ŞAM TEMASTA

PKK-YPG işgal bölgelerinde yaşanan gelişmelere paralel MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral Alpay Altındağ başkanlığında bir heyetin Şam’a yaptığı ziyaret tehditler ve çözüm yollarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Türk heyeti ile yapılan görüşmeye paralel Suriye Savunma Bakanlığı bütün temas noktalarına dair detaylı bir envanterinin çıkarılması talimatını verdi. Her iki tarafın da bütün senaryolarla ilgili olarak saha koordinasyonu konusunda mutabık olduğu öğrenildi.