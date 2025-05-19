PKK silahlarını ne zaman bırakacak? AK Parti tarih verdi!

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin süreç için komisyon kurulması önerisi ile ilgili PKK'nın silah bırakma tarihine dikkat çekti. Yaz bitmeden silahların bırakılabileceğini ön gören Kurtulmuş dördüncü aşamanın Meclis olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshiyle birlikte sürecin devamı merak konusu oldu. Örgütün silahları ne zaman bırakacağı konuşulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli dün 'komisyon' çıkışıyla konuşuldu.

Bahçeli, TBMM'de 100 üyeli bir komisyon kurulmasını teklif etmiş, bunu da 7 maddede özetlemişti.

Habertürk yayınına çıkan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adresin Meclis olduğunu söyleyen Kurtulmuş, PKK'nın silah bırakma tarihine dikkati çekti.

"HERKES SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ"

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin en büyük sorunu terör. Meclis adrestir, komisyonun nasıl olacağı konuşulur.

40 bin şehidimiz olmuş. 2 trilyona yakın da Türkiye'nin kaybı olmuş. Artık bir daha terörün geride kaldı. Bu süreçte herkesin çok dikkatli konuşması gerek. Herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Bunun için de Kürtlerin onurunu, Türklerin gururunu koruyacak bir süreç geliştirmemiz gerek.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Bu parlamento halkın yüzde 93'ünün temsilinin olduğu bir parlamento. İnşallah bu meselenin çözümü için elimizi taşın altına koyacağız.

Ayrı bir yasa çıkarmaya gerek olmayabilir.

PKK SİLAHLARI NE ZAMAN BIRAKACAK?

Üçüncü aşama silahların bırakılması. Silahların bırakıldığının çok açık görünmesi gerek. Yaz bitmeden silahların bırakılacağını düşünüyorum.

Ondan sonra iş dördüncü adım siyaset.

KOMİSYON NE YAPACAK?

Bu barış meselesi, sadece silahların susması değil bunun devamlılığı. Demokratik restorasyon süreci bu. Komisyon, hak ve özgürlüklerin artırılması, siyasal katılım süreçlerin ortaya konmasını da komisyon konuşacak"