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Türkiye’den ‘Suriye’ adımı: Öğretim üyelerini biz yetiştireceğiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’den ‘Suriye’ adımı: Öğretim üyelerini biz yetiştireceğiz
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Yükseköğretim alanında atılan adımlar, Türkiye-Suriye dostluğuna büyük katkılar sunacak” dedi.

MAHMUT ÖZAY - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, katıldığı programda “Türkiye’de eğitimlerine devam eden öğrencilerin Suriye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isterlerse gerekli kolaylıklar sağlanacak. Yine protokolle Türkiye ve Suriyeli üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılacak ve Suriye’nin ihtiyaç duyduğu öğretim üyeleri Türkiye’deki üniversitelerde yetiştirilecektir. Bugüne kadar 40 binin üzerinde Suriyeli öğrenci yükseköğretim kurumlarımızdan mezun olmuştur. Suriyeli muhataplarımızla görüşmelerimizde bu mezunlara ait diplomaların Suriye’de denkliğinin alınması yönünde görüş birliğine varmış olduğumuzu aktarmak isterim. Bu mezunların ülkelerine dönüşü Suriye’nin yeniden inşa sürecinin temel sac ayaklarından birini oluşturacaktır. Yükseköğretim alanında atılan bu adımların Suriye’nin yeniden inşa sürecine ve Türkiye-Suriye dostluğuna büyük katkılar sunacağına canıgönülden inanıyorum” ifadeleri kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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