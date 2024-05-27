YÖK'ten 'Filistin' kararı! Erol Özvar 'kapılarımız açık' diyerek duyurdu: Başvuru süreci başlıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Batılı üniversitelerde Gazze'deki katliamlara karşı çıktığı için işini kaybeden bilim adamlarına ve öğrencilere kapılarının açık olduğunu belirtti, yakın zamanda duyuru düzenleyeceklerini bildirdi.

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü katliama Batılı birçok ülkeden tepki gelirken, son haftalarda ise üniversitelerde yaşanan protestolar dikkat çekiyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde Gazze'deki katliamlara karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanları ve öğrenciler için duyuru düzenleyeceklerini bildirdi.

Özvar, İsrail'in Gazze kuşatması sırasında gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması engellenen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte'nin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki konferansının açılışında konuştu.

Filistin toprakları ve bu topraklarda yaşayan Filistinlilerin geçmişe nispetle bugün çok zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Özvar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgede gerginliklerin sürdüğünü söyledi.

Özvar, YÖK olarak Gazze'den ayrılmak durumunda kalan Filistinli öğrencilere ve akademisyenlere üniversitelerin kapılarını açtıklarını söyleyerek, "Birkaç aydan bu yana, pek çok Filistinli öğrenci, bugün itibarıyla üniversitelerimizde eğitim öğretimlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN KAPILARI AÇIKTIR"

YÖK Başkanı Özvar, dünya üniversite akademisyenlerinin ve gençlerinin, Gazze'de yaşanan katliamlar karşısında insanlık vicdanıyla protesto eylemleri yaptığına dikkat çekti.

Bu haklı eylemlere katılan akademisyenlerin bir kısmının işine son verildiğini ve üniversitelerden atıldıklarını bildiren Özvar, öğrencilerin de üniversitelerinden uzaklaştırıldığını ve kayıtlarının silindiğini aktardı.

Özvar, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Buradan Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak Batılı üniversitelerden Gazze'deki katliamlara sırf karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanlarına ve öğrencilere sesleniyorum: Batılı akademisyen ve bilim insanlarına Türk üniversitelerinin kapıları açıktır. Buyurun, ülkemize gelin. Bu topraklar baskı gören Batılı insanlara her zaman kapılarını açmıştır.

15. asrın sonunda Avrupa'da zülüm gören Yahudilere kapılarımızı nasıl açtıysak, İkinci Dünya Savaşı arifesi ve esnasında nazi zulmü ve baskısı altındaki bilim insanlarını üniversitelerimize nasıl kabul ettiysek, aynı şekilde bugün de sizleri aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu amaçla, Yükseköğretim Kurulunun web sitesinden bir duyuruyla bir başvuru sayfası düzenleyeceğiz.

İnsancıl eylemleri sebebiyle işine son verilen Avrupa, Kanada ve Birleşik Devletler'deki üniversite hocaları ile üniversitelerinden koparılan uluslararası öğrencilere diledikleri takdirde şartlarına uygun olarak yatay geçiş veya özel öğrencilik dahil ülkemizde eğitimlerine devam etme imkanı tanıyacağız. Buradan işini kaybeden, öğrenciliğini kaybeden Batı'da eğitim gören uluslararası öğrencilere davette bulunuyor, onları bu başvuru sürecine davet ediyoruz."