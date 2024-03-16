YÖK Başkanı Erol Özvar gazetemize konuştu: Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz

Gazetemize konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceklerini söyledi. Özvar “Organize sanayi bölgelerine nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak programlar açacağız” dedi

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ

Siber saldırılara karşı diplomalı uzman yetiştirmek için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofi si ile imzalanan protokol kapsamında Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri (İTÜ) bünyelerinde, teknoparklar içerisinde 4 yeni Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (MYO) açıldı. Bu yüksekokullar YKS sonuçlarına göre ilk öğrencilerini bu yıl aldı. Açılışlarının ilk yılı olmasına rağmen dikkat çekici bir başarı elde ettiler. ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre 10.000’den fazla ön lisans programı arasında, taban puanlar baz alınarak yapılan sıralamada ilk 10’a girdi.

İTÜ LİSTENİN ZİRVESİNDE

İTÜ Siber Güvenlik MYO; 452 taban puanı ve 500 tavan puanı ile 1. olarak listenin zirvesine yerleşti. Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik MYO: 425, Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik MYO: 423, Ege Üniversitesi Siber Güvenlik MYO ise 415 taban puanı ile öğrenci alımı gerçekleşti. Yüksekokullar ilk senesinde yapılan tercihlerde taban puanları oldukça yüksek seviyelerde olması, ülkemizde özellikle dijital alandaki teknolojik gelişmelere yönelik, gençlerin farkındalığının yüksek seviyede olduğunu göstermekte.

TEKNİKER OLACAKLAR

Yüksekokullarda öğrencilere siber güvenlik alanındaki temel konuların yanı sıra güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, sızma testleri ve veri analizi gibi konularda eğitim verilecek. Öğrenciler, öğrenimleri süresince teorik bilgilerin yanında uygulama becerisi kazanacakları laboratuvar ve proje çalışmaları yapacak. Öğrenciler, sektöre ait ortamlarda uygulama eğitimi alacak. Programın müfredatı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofi sinin desteğiyle alanında yetkin akademisyenlerce hazırlandı. Program mezunları, “tekniker” ünvanını kullanacak.

İŞ DÜNYASI İLE ÇALIŞIYORUZ

Bu başarıyı gazetemize değerlendiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni müjdeler de verdi:

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri alanlarında, 20 devlet üniversitemizin bünyelerindeki meslek yüksekokullarında farklı en az 12 ön lisans programı açılacak. Bununla ilgili uzun süredir devam çalışmalarımızda son aşamaya gelindi. Böylece bir taraftan gençlerimizi çağın gerektirdiği dijital becerilerle donatacak yeni programlarla buluştururken diğer taraftan değişen dünyada iş gücü piyasasında artık bir karşılığı kalmamış programları da dönüştüreceğiz. Meslek yüksekokullarının ihtisaslaştırılması konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Sadece dijital alanlarda değil özellikle organize sanayi bölgeleri içerisinde sanayinin ihtiyaç duyduğu ihtisas alanlarındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak programlar açıyoruz. Meslek yüksekokullarındaki programlarla ilgili çalışmalarımızda iş dünyasındaki paydaşlarımızla çok yakın temas hâlindeyiz.