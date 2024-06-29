Icardi'yi istediği iddia edilen Como, yıldız transferlerine devam ediyor

İtalya Serie A'nın yeni ekibi Como 1907, Fransız oyuncu Raphael Varane'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız oyuncu, İtalya'ya gitti. Ayrıca Como'nun, Galatasaray'dan Icardi'yi istediği de iddia edilmişti.

Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrılan Raphael Varane'ın yeni adresi belli oluyor.

FRANSIZ OYUNCU İTALYA'DA

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya Serie A'nın yeni ekibi Como 1907, Raphael Varane'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız savunmacının görüşme yapmak için İtalya'ya gittiği belirtildi.

ICARDI İDDİASI

İtalya Serie A için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Como 1907'nin geçtiğimiz ay Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile de ilgilendiği iddia edilmişti.