CHP'deki parti içi mücadelenin yansıması... Cevdet Yılmaz'dan Özel'in erken seçim çağrısına cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP lideri Özgür Özel'in siyasette normalleşme adımlarını geride bırakarak erken seçim çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Yılmaz, "CHP'deki parti içi mücadelenin yansıması" dedi.

Yerel seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan CHP, normalleşmeyi rafa kaldırdı. CHP lideri Özgür Özel seçimlerin üstünden 3 ay geçtikten sonra erken seçim çağrısı yaptı. "Bence 5 yıl tamamlanmaz. 2.5 yıl sonra tam ortasında bir erken seçim olur." sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan cevap geldi. Yılmaz, CHP liderinden aylar sonra gelen erken seçim çağrısını, "parti içi mücadelenin yansıması" olarak değerlendirdi.

CNN Türk'te gerçekleştirilen canlı yayında konuşan Yılmaz şunları söyledi:

"Türkiye'de bu dönemde erkek seçim tartışmaları yapması için ne ekonomik, ne sosyal ne de siyasal hiçbir gerekçe olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Daha 1 yıl önce seçimimizi yaptık, halkımız sandık başına gitti.

GÜVEN ORTAMI ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARIYLA GÖLGELENİYOR

Gayet demokratik bir olgunlukla cumhurbaşkanımızı seçti, meclisi oluşturdu. Türkiye güven ortamına sahip ve tam da halkımızın beklentisi doğrultusunda hizmet etmek durumunda olan bir ortamdayken bunu farklı tartışmalarla gölgelemek bir defa halkımızın temel beklentilerine karşı hareket etmektir.

HALKIN SEÇİME DEĞİL EKONOMİK İLERLEMEYE İHTİYACI VAR

Halkımızın yeni bir seçime değil, ekonomik olarak ilerlemeye, sosyal refahın artışına ihtiyacı var.

CHP'DE İÇ MCADELENİN YANSIMASI

Bu ortam içinde bu tartışmaları yapmayı ben ancak parti içinde bir takım mücadelelerin yansıması olarak yorumlayabiliyorum. Herhalde Özgür beyi çok sıkıştırdılar, o da böyle bir şey söyledi gibi düşünüyorum.

NE OLDU DA BÖYLE BİR İHTİYAÇ HİSSETTİ?

Yoksa başlangıçta kendisi de böyle bir ihtiyacın olmadığını hissetmişti. Ne oldu da bir anda böyle bir ihtiyaç hissetti? Kendisine sormak gerekir. Ben bunu parti içi mücadelenin yansıması olarak yorumluyorum.