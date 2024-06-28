'Normalleşme süreci bitmez' diyen Özgür Özel'den erken seçim çıkışı: Erdoğan'a kaçınılmaz teklifi sunarız

CHP lideri Özgür Özel, siyasette yumuşamaya ilişkin "Normalleşme süreci bitmez" yorumunu yaptı. Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili yaptığı yeni açıklamada ise "AK Parti'nin evet diyemediği bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de teknik olarak mümkün değil. Ama önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz ve tam 2.5. yılda kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız" dedi.

Siyasette normalleşme adımları konuşulmaya devam ederken gündeme 'erken seçim' tartışmaları da eklendi. Özgür Özel erken seçime ilişkin son yaptığı açıklamada "Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur" demişti.

Bugün gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de yayınlanan 'Yeni Bir Sabah' programına konuk olan CHP lideri hem siyasette yumuşama hem de erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir çıkışta daha bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Normalleşme süreci bitmez. Normalleşme bizim birinci parti olma sorumluluğuyla ortaya koyduğumuz özgüvenli ve inandığımız bir süreç. Normalleşmenin özeti şudur; normal demokrasilerde ne varsa onu talep etmek ve muhalefet olarak üstüne düşeni yapmaktır. Selamlaşmak, konuşmak, müzakere etmek. Normal demokrasilerde olanı talep etmek. Anayasaya tam uyum, kanunlara tam uyum, AİHM kararlarına tam uyum. Bunları talep etmek benim görevim. Ha bunları yapmıyorsa kendileri normalleşmiyorsa bırakalım onlar anormal kalsın. Vatandaş da normalle anormal arasında günü gelince tercihini yapar.

"ERKEN SEÇİM TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Erken seçim için 360 rey gerekiyor. AK Parti'nin evet diyemediği bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de teknik olarak mümkün değil. Ben hep söylüyorum; erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur diyorum.

Tarih olarak da şunu söylüyorum. 5 yıl var iki seçim arasında bunun ortası çok kritik bir yer 2.5 yıl. Sayın Erdoğan eğer Meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2.5. yılda şöyle bir noktaya geleceğiz. Biz gel seçimleri yenileyelim deriz gelip aday olursa 2.5 yıl o koyar, 2.5 yıl biz koyarız ortaya. Tam ortasının öyle bir manası var. Erdoğan kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür.

"2.5 YILDA SEÇİMİ YAPARIZ"

İsmail Küçükkaya'nın "Siz politik olarak bir matematik yapmışsınız" sözlerine Özel şu cevabı verdi:

Benim gördüğüm bu yani bu sistemde son adaylık ancak Meclis'in desteğiyle oluyorsa Meclis'teki destekte bize de ihtiyaç varsa... Seçimleri yenilemeye AK Parti ve MHP'nin de tek başına gücü yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar yaparız deriz 2.5 yılda seçimi.

Şartlar böyle giderse biz vatandaşların taleplerini dile getiriyorken ittifak ortağı ona yüz çeviriyor diye hiçbir talebi duymayıp memleketi bu hale getirirse biz önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz ve tam 2.5. yılda kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız. Kaçarsa millet görür neden kaçtığını.

SIĞINMACI POLİTİKALARI

2 gün önce Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki bir Büyükelçisiyle özel bir yemekte bir arya geldik orada da söyledim, Avrupa Birliği'nin bütün büyükelçilerine büyük toplantılarında da söyledim tek tek geldiklerinde de söylüyorum: 'Sizin yanınızda, sizin açınızdan istikrarlı bir Türkiye'nin sığınmacı deposu olarak durması gerçek istikrar değildir. Yanı başınızda hem demokratik hem de istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyaç var ve bunun olabilmesi için sığınmacı sorununun tamamen çözülmüş olması lazım. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması lazım. Siz bizi sığınmacı kampı olarak görüyorsunuz sınır ötesinde. o yüzden elimizi hep birlikte taşın altında sokacağız. Önce Suriye'deki sorunu çözeceğiz.

"GEREKİRSE ESAD İLE GÖRÜŞÜRÜM"

Bizim yapacağımız iş şu: Ben burada inisiyatif almaya hazırım. Suriye ve Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ben Esad'la görüşmeye gideceğim. Bunun zeminin araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var günü geldiğinde açıklayacağız. Zemin arayışı içerisindeyiz; üzerinde çalışıyoruz. Gidip sayın Esad'la görüşüp, Türkiye'yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip ana muhalefet sorumluluğunu yapacağız.

Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek. Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının Suriye'ye dönmesi için şartlar neyse konuşulacak. elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad'ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Bir takım teşvikler ortaya koyabiliriz. Türkiye'de doğmuş 1 milyon çocuk var, bu çocuklar için vize kolaylığı, jestler yapılabilir. Türkiye'de doğdukları için diğer Suriye vatandaşlarından ayıracak bir takım jestler yapılabilir. Bunları çalışıyoruz.