Bahçeli'den Özgür Özel'e 'iki kişi' tepkisi! MHP ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız

Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'nin iki genel başkan yardımcısına tepki gösterip Bahçeli'ye "Bu kişilere dikkat edin" demişti. Bahçeli, yardımcılarının arkasında durarak "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türk ve Türkiye düşmanlarına, ilişki ve irtibat içinde olduğu vatan ve milliyet muhaliflerine baksa zannederim daha isabetli bir davranış içinde olacaktır" dedi.

Siyasette normalleşme adımları sıcak gündemde yerini alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sert rüzgarlar esiyor.

CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'nin genel başkan yardımcılarını hedef göstermiş şu ifadeleri kaydetmişti:

Partisinde genel başkan yardımcısı pozisyonundaki iki kişinin meselenin neresinde olduğunu görüyor. Ama bu meselenin çok ağır bedelleri olacağını da görüyor. Her şey Devlet Bey’in istediği gibi gitse, ben ilk fırsatta Devlet Bey’in, o ikisine siyaseten ceza vereceğini düşünüyorum.

Hani bas bas bağırıyor desem yanlış olmaz. Bunu bilmeyen yok. Bu iki kişi dikkat edin, biz Sayın Bahçeli'yle gayet olumlu bir diyalog içinde olduğumuz halde sürekli hakaretler iftiralar, bir sürü saldırı falan. Biz onlara sadece söylediğimiz şu; çok açık bir şekilde şunu söylüyoruz. Normalleşme MHP'ye rağmen de yürüyebilir. Çünkü biz siyasette tehditleri normal görmüyoruz. İftiraları normal görmüyoruz. Siyasette şantajı normal görmüyoruz. Siyasette hakareti normal görmüyoruz. Bunları siyasetin ana öğesi yapmak iki arkadaşın saldırıları da vız gelir, tırıs gider. Çok ciddiye alınacak bir yan da görmüyorum.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E CEVAP

Özel'in açıklamalarına MHP lideri Bahçeli bugünkü parti grup toplantısında cevap verdi. Genel başkan yardımcılarının arkasında duran Bahçeli şu ifadeleri kaydetti:

'TEK BİR ÜLKÜDAŞIMIZ BİLE BUNLARIN ALAYINA YETER'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türk ve Türkiye düşmanlarına, ilişki ve irtibat içinde olduğu vatan ve milliyet muhaliflerine baksa zannederim daha isabetli bir davranış içinde olacaktır. Değil bizim iki ülküdaşımız, tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir.

'ÖZEL'E VERİLMİŞ EV ÖDEVİ...'

Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde istikrar bulamamış, denge kuramamış, hastalıklı bir bünyedir. Bu bünyenin Türkiye’ye hizmet etmesi imkansızdır. CHP’ye mahsus bu hastalığın tedavi edecek bir çarenin bulunmayışı Türk siyaset ve demokrasi hayatı için ciddi bir kayıptır.

Özgür Özel’e verilmiş ev ödevi ve talimat kisvesinde bilhassa MHP ile uğraşma, nala vururken mıhı da çakma görevi önüne konmuştur.

Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen çatısı akan, üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi akıl tutulmasıdır.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş davasına ilişkin de konuşan Bahçeli, duruşmaya sadece avukatlarının gideceğini söyleyip şunları kaydetti:

Temmuz'da başlayacak cinayet davası için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi biliyoruz. davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. MHP ve ülkü ocaklarını sorgulatamayız. bizi sindirmeye çalıştıklarını görmediğimiz mi sanılıyor. MHP ile aşık atılamaz.

1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacaktır. Bunun dışında kimse bulunmayacaktır. MHP'yi bir cinayet ile suçlayanlara bu can bu bedende olduğu sürece hakkımı helal etmeyeceğim, hepsiyle hem bu dünyada hem mahşerde tek tek hesaplaşacağım.