MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"1 Temmuz'dan sonra Meclis tatile girene kadar değerli vekillerimiz çalışmalarını aktif olarak iştirak edecekler geri kalan zamanlarını seçim bölgelerinde geçirecektir.

Sizlerden ricam vatandaşların nabzını tutmanız ve siyasi politikalarımızı vatandaşa anlatmanızdır. Milletimiz ne istiyorsa onu söyleyeceğiz. Mütemadi varlığımızın kaynağı Türk milletidir. Her zaman olduğu gibi çalışmayı bir ibadet gibi telakki edeceğiz. 'Önce ülkem ve milletim' demekten vazgeçmeyeceğiz.

Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden 68 vatandaşımıza rahmet, yaralanan 10 bine yakın vatandaşımıza da şifalar niyaz ediyorum.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR'

Ayrıca Diyarbakır-Mardin arasında çıkan anız yangınlarından zarar göre vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Elbette yaralar sarılacak, kayıplar telafi edilecek. MHP olarak sürecin takipçisi olacağımızı paylaşmak istiyorum. Yangının çıkış nedenleri tespit edilecektir. Bu konuda biraz sabırlı olmak lazımdır. Anız yangının bahane ederek potansiyel nefretlerini dışa vuran her kim ya da kimler varsa tescilli Türkiye muhalifidir. Diyarbakır Barosu'nun açıklamasında sosyal medya aracılığıyla Kürt kökenli kardeşlerimize hakarette bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir Türk vatandaşı bu tip ayrıcı bir komplonun yanında yer alamaz. Bu kara kampanyanın failleri bu milletin evladı olarak görülemez.

Anız yangınını fırsat bilip 1000 yıllık kardeşliğimiz ateş altına almak isteyen provokatörler bellidir. Onların oyunlarını bozmak, hepimize düşen görevdir. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar edenler açıktadır, maksatlı telkinleri, melun taciz ve istismarları sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

'TÜRKİYE MİLLİ GÜÇ UNSURLARINI TEYAKKUZDA TUTMAK ZORUNDA'

Şu günlerde karamsar tablo çizenler revaçtadır. 3. Dünya Savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara her gün yenileri eklenmektedir. İngiliz The Economist dergisi son sayısında savaş manşetleri atmıştır.

Türkiyemiz her türlü senaryoya göre milli güç unsurlarını tetikte ve teyakkuzda tutmak zorundadır. Gerek devlet hafızasında gerekse de mahşeri hafızalarda her şey mahfuzdur.

Toplam 59 ayrı silahlı çatışma vakası yaşandı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ayrı ülkede kanlı çatışmaların varlığından söz edilmiştir. Kategorilerde Türkiye'nin gösterilmesi haksızlıktır. Bunun nedeni Terörle mücadelemizden duyulan rahatsızlıktır. Uykularını kaçırmaya devam edeceğiz. İsrail masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Netanyahu Hamas ile kısmi anlaşmaya varılacağından söz ediyor. İsrail Lübnan sınırına yığınak yapması yüksek tansiyonu daha da arttırıyor. ABD'nin boş durması, uzaktan seyretmesi eşyanın tabiatına aykırıdır.

Kızıldeniz'de bir ABD gemisinin AKdeniz'e yola çıkması, hareketliliklerin gözlenmesi savaş baronlarının iştahını kabartmakta. Orta Doğu'da fırtınalar kopmakta. Basra ile Kızıldeniz bölgesinde oyunlar kurulmakta. Hint Pasifik bölgesi kaynamakta ve karışmaktadır. İran'da kumar oynanmaktadır. Süleymaniye PKK üssüne dönüşüyor. Rusya başkanı Putin, Çin ziyaretinden sonra Kuzey Kore'ye gitmiş ve savunma anlaşmalarını imzalamıştır. Bu gelişmeler tedirgin ve endişeli bekleyişleri tırmandırmaktadır. Ortaya çıkan küresel denge kaybının düzeltilmesinde ihtiyaç olan diyalog arayışlarının yetersiz kaldığı, silah seçeneğinin gündeme alındığı görülmekte.

'KONSTANTİNOPOLİS' TEPKİSİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde 'Konstantinopolis' diye bir şey yoktur. İstanbul'u 2. Vatikan'a dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. Ekümenik kartını devreye sokanlara asla teslim olmayız.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Altını çizerek söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Kavala ile Demirtaş'ın serbest kalmasına, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarımızın hiçe sayılmasına, bölünmenin doğal karşılanmasına 'tamam' dersek, sesimizi kısarsak bizden iyisinin Şam'da kayısı olması kaçınılmazdır.

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