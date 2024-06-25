Devlet Bahçeli'nin MHP grup toplantısında oturarak konuşması vatandaşın dikkatini çekti

Bugün gerçekleşen MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin oturarak konuşması dikkatleri çekerken Bahçeli neden oturarak konuşuyor sorusu gündeme geldi. Okumasını da kaçırmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada yorumlar yaptı.

25 Haziran günü yapılan MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin okumasının kaçırması dikkatleri çekerken toplantılarda neden oturarak konuştuğu da merak konusu oldu.

DEVLET BAHÇELİ NEDEN OTURARAK KONUŞUYOR?

25 Haziran günü gerçekleşen Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısı 11.00 itibarıyla başladı. Genel Başkan Bahçeli'nin konuşması esnasında oturması gözlerden kaçmazken okumasını yaparken karıştırması da gündem oldu.

Bahçeli'nin neden oturarak konuşma yaptığı hakkında bir açıklama gelmedi.

Bugün toplantının başlamasında yaşanan gecikmenin sebebi ise Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter'in Bahçeli'nin odasına çağırılması oldu. 20 dakika süren gecikme esnasında yapılan konuşmanın metin ile alakalı olduğu tahmin edildi.

Grup toplantısında yapılan konuşmada şu ifadeler yer aldı:

"Çalışmayı bir ibadet gibi telakki edeceğiz. 'Önce ülkem ve milletim' demekten vazgeçmeyeceğiz.

Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden 68 vatandaşımıza rahmet, yaralanan 10 bine yakın vatandaşımızı da şifalar niyaz ediyorum.

Ayrıca Diyarbakır-Mardin arasında çıkan anız yangınlarından zarar göre vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Elbette yaralar sarılacak, kayıplar telafi edilecek. MHP olarak sürecin takipçisi olacağımızı paylaşmak istiyorum. Yangının çıkış nedenleri tespit edilecektir. Bu konuda biraz sabırlı olmak lazımdır. Anız yangının bahane ederek potansiyel nefretlerini dışa vuran her kim ya da kimler varsa tescilli Türkiye muhalifidir. Diyarbakır Barosu'nun açıklamasında sosyal medya aracılığıyla Kürt kökenli kardeşlerimize hakarette bulunan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir Türk vatandaşı bu tip ayrıcı bir komplonun yanında yer alamaz. Bu kara kampanyanın failleri bu milletin evladı olarak görülemez.

Anız yangınını fırsat bilip 1000 yıllık kardeşliğimiz ateş altına almak isteyen provokatörler bellidir. Onların oyunlarını bozmak, hepimize düşen görevdir."