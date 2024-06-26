Erdoğan'dan muhalefete normalleşme tepkisi: Özel'i işaret etti, 'Gerilime sürüklüyor' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile olan 'normalleşme' görüşmeleri üzerinden CHP'ye tepki gösterdi. "Normalleşmesi, yumuşaması gereken muhalefettir" diyen Erdoğan, "Biz yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı'nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını tüm milletimiz görüyor. İade-i ziyaretten 2 gün sonra dozu sürekli artırılan çiğlikleri herkes takip ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeleri sonrası sık sık altını çizdiği 'normalleşme' üzerinden muhalefete yüklendi.

"Normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabamızdır" diyen Erdoğan, "Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Normalleşmesi, yumuşaması gereken muhalefettir. Biz durduğumuz yerde duruyoruz, muhalefeti de kucaklaştırıcı siyasete yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.

'22 YIL BOYUNCA CHP'DEN NEZAKET GÖREMEDİK'

Erdoğan şunları ifade etti:

"Biz yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı'nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını tüm milletimiz görüyor. İade-i ziyaretten 2 gün sonra dozu sürekli artırılan çiğlikleri herkes takip ediyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım sorunu yaşadıkları görülüyor. Bir defa şunu kimse unutmasın; Biz kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü de nezaket de görmedik. Bundan dolayı hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP, 'gerilim siyaseti'ni bıraksın, normalleşsin ve milletimiz, demokrasimiz bundan kazançlı çıksın.

Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasınlar, hâlâ açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde 'kent uzlaşısı'nda kimle yol yürüdüklerini sorgulasınlar."