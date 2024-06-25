Özgür Özel "MHP ile ilgili konuşmayı atladık" deyip sebebini açıkladı

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayeti üzerinden sert tepki göstermişti. Bahçeli'nin açıklamaları kadar sağlık durumu da oldukça konuşuldu. CHP lideri Özel ise grup toplantısında MHP ile ilgili konuşmayacaklarını şu ifadelerle kaydetti: Sayın Devlet Bahçeli rahatsızlanmış, çok üzüldüm. MHP ile ilgili konuşmayı o yüzden atladık.

Siyasetin gündemi bugün MHP-CHP kanadından peş peşe gelen açıklamalarla hareketlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'nin iki genel başkan yardımcısını hedef almasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den cevap gecikmedi.

Bahçeli partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kaydetti:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türk ve Türkiye düşmanlarına, ilişki ve irtibat içinde olduğu vatan ve milliyet muhaliflerine baksa zannederim daha isabetli bir davranış içinde olacaktır. Değil bizim iki ülküdaşımız, tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir.

ÖZGÜR ÖZEL, MHP İLE İLGİLİ KONUŞMADI

Bahçeli'nin açıklamalarının yanı sıra sağlık durumu da oldukça konuşuldu. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısına geç başlaması, kürsüde oturması ve yürümekte zorlanması gündem oldu. MHP kaynakları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığını ve herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını ifade etti.

Grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel, Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajını ileterek şunları söyledi:

Sayın Devlet Bahçeli rahatsızlanmış, çok üzüldüm. MHP ile ilgili konuşmayı o yüzden atladık. Kendisine acil şifalar diliyorum.