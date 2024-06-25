Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP kaynaklarından açıklama

MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısına geç başlaması, kürsüde oturması ve yürümekte zorlanması gündem oldu. MHP kaynakları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığını ve herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını ifade etti.

Bahçeli'den Özgür Özel'e 'iki kişi' tepkisi! MHP ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız

Bahçeli'den Özgür Özel'e 'iki kişi' tepkisi! MHP ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından sonra dikkat çeken bir konu da Bahçeli'nin sağlığı oldu.

Devlet Bahçeli grup salonuna yaklaşık 15 dakika geç geldi. Tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilen Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü.

KONUŞMASINI OTURARAK YAPTI

Kürsüde bir ilke imza atarak konuşmasını oturarak yapan MHP lideri Bahçeli'nin prompter yerine elindeki kağıtları kullanması da dikkat çekmişti.

"SAĞLIK SORUNU YOK"

Bahçeli'nin bu tavrı sağlık problemi yaşadığı yönünde iddialara neden olurken MHP kaynaklarından yaşanan durumla ilgili açıklama gecikmedi.

Yapılan açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısı öncesinde küçük bir tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.