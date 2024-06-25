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Rozetini bizzat Özgür Özel taktı! Eski HDP'li Müslüm Doğan CHP'ye katıldı

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Gündem Haberleri

HDP eski İzmir Milletvekili, Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükümetinin Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan CHP'ye katıldı.

Bir dönem HDP'den İzmir milletvekilliği yapan ve Kalkınma Bakanı olarak da görev yapan Müslüm Doğan, CHP'ye katıldı.

CHP Grup Toplantısı'nda rozeti bizzat CHP lideri Özgür Özel tarafından takılan Müslüm Doğan, 2018 yılında HDP'den istifa etmişti. Doğan, Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Rozetini bizzat Özgür Özel taktı Eski HDP'li Müslüm Doğan CHP'ye katıldı! - 1. Resim
Rozet takma töreninde Müslüm Doğan'ın açıklama yapmaması dikkat çekti.

CHP lideri Özgür Özel, Müslüm Doğan'ı şu sözlerle kürsüye davet etti:

"Müslüm Doğan'ı Türkiye İttifakı'na katılırken şunu hatırlatmak isteriz; Biz Türkiye İttifakı'nı şöyle tarif ettik... Milli Takım gol atınca sevinen herkes, Filenin Sultanları kazanınca onlarla birlikte İstiklal Marşı'nı dinlerken duygulanan herkes Türkiye İttifakı'ndandır dedik. Geçtiğimiz Portekiz maçında Müslüm Doğan ile birlikte üzüldük. O üzüntüyü paylaştı ama yarın inşallah hep birlikte Çekya maçını kazanıp tüm Türkiye İttifakı o coşkuya ortak olacak. Türkiye İttifakı'nın mensubu CHP'nin babaevinin yeni üyesi Müslüm Doğan'ı buraya davet ediyorum. Buyrun Sayın Bakanım."

Düzenleyen:  - Gündem
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