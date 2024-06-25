Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la görüştü! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akşam yemeğinde bir araya geldi. İki isim de özel bir gündemlerinin olmadığını açıklarken, CHP lideri Özgür Özel bu görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Sıhhıye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

"ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Girişte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel” dedi.

ABB Başkanı Yavaş ise basın mensuplarına, “Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” şeklinde konuştu.

ÖZEL: BU GÖRÜŞMELER PARTİ YARARINA

10 Ekim Barış Derneğinin Vedat Dolakay Kokteyl Salonu'ndaki dayanışma yemeğine katılan Özel, burada basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile yemekte bir araya gelen önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de önümüzdeki günlerde yemek yiyeceği belirtilerek, buna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, hele hele oturup yemek yiyerek sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir." ifadesini kullandı.

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"KIYMETLİ ADIMLAR BUNLAR"

Yavaş'ın akşam yemeğiyle ilgili bilgi verdiğini, kendisinin de memnuniyetini ilettiğini bildiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey'in de açıklamasını takip ettim, geçtiğimiz günlerde. Önümüzdeki günlerde, haftalarda olacak bir yemek. Bu çok iyidir. Yemekler yenmiyorsa, önceki genel başkanla birlikte büyükşehir belediye başkanlığı yapmış ya da görev yapmış arkadaşlar yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa, bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değerinin olması, demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları normalleşmeye dair, parti içi normal bir şeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum."