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Cam kesiği sandılar, hastaneye gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yorgun Mermi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta parkta top oynayan 10 yaşındaki çocuk bir anda yere yığıldı. Hastaneye giden aile çocuğa yorgun mermi isabet ettiğini öğrenip şoke oldu.

Bugün saat 18.00 sıralarında Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki bir parkta iddiaya göre 10 yaşındaki Kağan Altuntaş arkadaşları ile futbol oynamaya başladı.

CAM KESİĞİ ZANNETTİLER

Altundaş bir süre sonra birden yere yığıldı. Arkadaşları Altundaş'a baktığında tişörtünde kesik izi olduğunu ve sırt bölgesinden kan aktığını gördü. Çevredeki vatandaşlar 112 acil durum çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın sırt bölgesinden yorgun mermi girdiği anlaşıldı.

Yaralanan Altundaş'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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