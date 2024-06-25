Cam kesiği sandılar, hastaneye gidince hayatlarının şokunu yaşadılar
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta parkta top oynayan 10 yaşındaki çocuk bir anda yere yığıldı. Hastaneye giden aile çocuğa yorgun mermi isabet ettiğini öğrenip şoke oldu.
Bugün saat 18.00 sıralarında Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki bir parkta iddiaya göre 10 yaşındaki Kağan Altuntaş arkadaşları ile futbol oynamaya başladı.
CAM KESİĞİ ZANNETTİLER
Altundaş bir süre sonra birden yere yığıldı. Arkadaşları Altundaş'a baktığında tişörtünde kesik izi olduğunu ve sırt bölgesinden kan aktığını gördü. Çevredeki vatandaşlar 112 acil durum çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın sırt bölgesinden yorgun mermi girdiği anlaşıldı.
Yaralanan Altundaş'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı