Dünyanın suçunu işledi, bir de utanmadan el hareketi çekti

Aydın'da 46 farklı suç kaydından 60 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Onlarca suç işlemesine rağmen hastane çıkışı el hareketi çeken hırsız cezaevine gönderildi.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun suredir yakalama çalışmaları yapılan H.A isimli kadın şahıs bugün Karaçay Mahallesi’nde 9 saat süren bekleyişin ardından yakalandı.

60 YIL HAPİS CEZASI VAR

Belirli olmayan zamanlarda Nazilli’ye gelip giden şahsın toplam 46 farklı suç kaydı olup bu suçlardan 60 yıl hapis cezası bulunuyordu. Şahsın hiçbir ilde sabit bir ikamet kullanmayıp ve teknolojiden uzak durması yakalama çalışmalarını oldukça zorlaştırırken, Nazilli polisinin başarılı çalışmasıyla yakayı ele verdi. H.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

EL HAREKETİ YAPTI

Nazilli polisinin başarılı çalışması ile yakalanan suç makinesi kadın hastane kontrolü sonrası çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere utanmadan el hareketi çekti.