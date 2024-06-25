Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

YARIN BAHÇELİ'Yİ MİSAFİR EDECEK

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir." ifadeleri yer aldı.

BUGÜN RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısına geç başlaması, kürsüde oturması ve yürümekte zorlanması gündem oldu. MHP kaynakları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığını ve herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını ifade etti.