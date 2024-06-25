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İki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 5 yaralı
Trafik Kazası, Milas, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki iki araç çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Milas'ta 48 LM 070 plakalı araç ile 48 BG 046 plakalı iki araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

İki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 5 yaralı - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

48 LM 070 plakalı araçta bulunan 4 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. 48 BG 046 plakalı araçta ise 1 kişi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Milas Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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