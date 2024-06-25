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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu&#039;nu kabul etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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