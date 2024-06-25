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Erdoğan rakamları bir bir açıkladı! Terörle mücadelede büyük zafer

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademis Mezuniyet Töreni'nde terörle mücadelede gelinen noktayı vurguladı. Erdoğan, "Son 1 yılda bölücü örgüte karşı 34 bin 765 operasyon yapıldı. Toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Ulusal ve uluslararası organize suç örgütleri çökertildi. Suriye ve Irak'ta 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği PKK, 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ve ulusal-uluslararası organize suç örgütleri ile nasıl mücadele ettiğini verilerle bir bir açıklayan Erdoğan, "Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik" sözlerini sarf etti.

Erdoğan rakamları bir bir açıkladı! Terörle mücadelede büyük zafer - 1. Resim

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE'Yİ IRKÇILIKLA SUÇLAMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETEMEZ"

Bugün mezuniyet sevinci yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum.

Çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven, insanımızla güçlü bağlara sahip kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz de iftihar ediyoruz.

Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz.

Erdoğan rakamları bir bir açıkladı! Terörle mücadelede büyük zafer - 2. Resim

"DEMOKRASİNİN KARŞISINDAKİ ZİHNİYETE SON VERDİK"

Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda hizmet sağlanmaz. Görev ve yetkiler mevzuatla sınırlandırılmıştır. Ülkemiz bürokratik vesayetten çok çekmiştir.

Ne güvenlik tam manasıyla sağlanmış ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz. 2002'den beri hukuk ve demokrasinin karşısındaki zihniyete son verdik.

Devletimizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu temin etmeye çalıştık, aynı ilkeyi titizlikle yürütüyoruz. Sizler de göreviniz gereği daima bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyorum.

Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine göz diken alçaklara asla müsamaha tanımayacaksınız. Kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı devletin vatandaşıyla kurduğu bir ayna gibidir. Erdoğan rakamları bir bir açıkladı! Terörle mücadelede büyük zafer - 2. Resim

TERÖRLE MÜCADELEDE VERİLERİ BİR BİR AÇIKLADI

Türkiye asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Tüm suçlara ve tehditlerle mücadele etmek gibi bir mecburiyetimiz bulunuyor. Terör örgütüyle mücadelemizde 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik.

Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz. Son 1 yılda bölücü örgüte karşı 34 bin 765 operasyon yapıldı. 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere 1045 terörist etkisiz hale getirildi. 

Erdoğan rakamları bir bir açıkladı! Terörle mücadelede büyük zafer - 3. Resim

FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçan firariler nereye kaçarlarsa kaçsınlar devletimizin nefesi FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.

Organize suç örgütlerine karşı 1 yılda elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir.  Ulusal ve uluslararası organize suç örgütleri çökertildi. Suriye ve Irak'ta 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirildi. Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur.

Erdoğan rakamları bir bir açıkladı! Terörle mücadelede büyük zafer - 4. Resim

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