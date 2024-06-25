Erdoğan'dan Slovenya Başbakanı'na tebrik! Kritik görüşme gerçekleşti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 25 Haziran 2024 20:48 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 21:03 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik etti. Ayrıca Erdoğan, Slovenya'nın milli gününü de kutladı.