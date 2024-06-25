Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan'dan Slovenya Başbakanı'na tebrik! Kritik görüşme gerçekleşti

Erdoğan'dan Slovenya Başbakanı'na tebrik! Kritik görüşme gerçekleşti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan Slovenya Başbakanı&#039;na tebrik! Kritik görüşme gerçekleşti
Ayrıntılar, Json, Haber, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik etti. Ayrıca Erdoğan, Slovenya'nın milli gününü de kutladı.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

ERDOĞAN'DAN SLOVENYA'YA TEBRİK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederken, bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını ifade etti.

Bunun yanı sıra Erdoğan, Slovenya’nın millî gününü de kutladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Bayraktar SİHA, yerli motorla 36 bin feet irtifaya çıktıFransa liderliği kaybetti! Polonya engeline takıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama! Yangın faciasının uydu görüntüleri yayınlandı - GündemDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama!İkinci Kobani Davası'nda tahliye kararı! 5 eski HDP'li vekil yargılandı - GündemKobani Davası'nda tahliye kararıKılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la görüştü! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama - GündemÖzgür Özel'den dikkat çeken yorumDiyarbakır-Mardin yangını, TBMM'de "şerefsiz" polemiğine yol açtı - GündemDiyarbakır-Mardin yangını Meclis'te!Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek - GündemErdoğan yarın Bahçeli ile görüşecekİki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 5 yaralı - Gündemİki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...