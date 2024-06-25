Erdoğan'dan Slovenya Başbakanı'na tebrik! Kritik görüşme gerçekleşti
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik etti. Ayrıca Erdoğan, Slovenya'nın milli gününü de kutladı.
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular masaya yatırıldı.
ERDOĞAN'DAN SLOVENYA'YA TEBRİK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederken, bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını ifade etti.
Bunun yanı sıra Erdoğan, Slovenya’nın millî gününü de kutladı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem