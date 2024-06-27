CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim çıkışı: İlk kez tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçime ilişkin sözlerinin doğru anlaşılmadığını ifade ederek, “Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur” dedi. Özel, Erdoğan'ın dünkü 'normalleşme' sözlerine de "Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek" diye cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. BirGün'den L. Doğan Tılıç'a konuşan Özel, ‘erken seçim’ ile ilgili soruyu şöyle cevapladı:

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

“Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak. İlk seçim dediğim 2028 değil. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum.

Vatandaş da anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım.”

ERDOĞAN'A 'NORMALLEŞME' CEVABI

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısındaki 'normalleşme' açıklamalarına da cevap verdi.

"Normalleşmesi, yumuşaması gereken muhalefettir" diyen Erdoğan, "Biz yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı'nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını tüm milletimiz görüyor. İade-i ziyaretten 2 gün sonra dozu sürekli artırılan çiğlikleri herkes takip ediyor" diye konuşmuştu.

Özel ise "Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek” diyerek AK Parti’nin CHP’yi “kavgacı bir parti” olarak gösteren politikasına karşı mücadele ettiklerini söyledi.