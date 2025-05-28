CHP lideri Özgür Özel izah etmedi, tehdit etti!

İBB’deki rüşvet ve yolsuzluk belgeleri hakkında kayda değer izahat yapmayan CHP lideri, İmamoğlu’nu savunmak için yine tehdide başvurdu. Meclis’te İmamoğlu posteri açıp Başsavcı’ya seslendi: Devran dönecek ve hesap soracağız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu’nda İBB ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması ile ilgili olarak yine iddiaları cevaplamadı.

İZAH YOK TEHDİT VAR

İddiaları boşa çıkarmak yerine yolsuzluğa bulaşanları savunmayı seçen Özel, İmamoğlu’na özgürlük isteyen posterleri Meclis’te açtı. İmamoğlu’nun masum olduğunu ileri süren Özel, yolsuzluğu yürüten savcıları da tehdit ederek, “Hadi gel, burada da indir görelim” dedi.

Özel, İBB yolsuzluğunu yürüten hakim ve savcıların öngörülü ve talimatla hareket ettiklerini savunarak “Devran dönecek ve hesap soracağız. İmamoğlu da sizden bir gün hesap soracak” ifadelerini kullandı.