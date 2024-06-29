İzmir'in 4 bölgesinde yangın! Kent alevlere teslim, tahliyeler başladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir alevlere teslim. Menderes'te çıkan yangının ardından bir yangın da Çeşme'de çıktı. Ekipler her iki bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahalesini sürdürürken, alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Urla'da yol kenarında çıkan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Son olarak Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde de yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 5 uçak ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'de 4 farklı bölgede yangın çıktı. Kentte Menderes, Çeşme ve Urla'daki yangınlar nedeniyle ekipler seferber olmuş durumda.
İlk olarak Menderes'e bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.00'te çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
ÇAMÖNÜ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi. Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi.
ÇEŞME'DE DE YANGIN ÇIKTI
Menderes'teki yangına müdahale devam ederken bir yangında Çeşme'de çıktı. Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İZMİR-ÇEŞME OTOBANI TRAFİĞE KAPANDI
Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
SON YANGIN SELÇUK'TA
İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçelerinin ardından Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde de yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 5 uçak ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı