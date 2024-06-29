İzmir'in 4 bölgesinde yangın! Kent alevlere teslim, tahliyeler başladı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Haziran 2024 16:54 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 18:09 - Güncelleme:

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İzmir alevlere teslim. Menderes'te çıkan yangının ardından bir yangın da Çeşme'de çıktı. Ekipler her iki bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahalesini sürdürürken, alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Urla'da yol kenarında çıkan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Son olarak Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde de yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 5 uçak ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.