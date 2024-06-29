Canan Karatay "ülkemizde patladı" diyerek vatandaşları uyardı! Deterjan o hastalığa yol açıyor

Türkiye'de pek çok kimyasal madde içeren deterjan kullanımı engel olunamaz bir hal aldı. Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanın çeşitli hastalıklara yol açtığını belirterek, "Hipotiroidi, kronik tiroidit, haşimato hepsi aynı kapıya çıkar. Aynıdır ve bu vücutta bir otoimmün hastalığın olduğu belirtisidir. Otoimmün hastalıkları bütün otoimmün hastalıkları başlatan da vücuda giren toksinlerdir, başta bromür olmak üzere" açıklamasında bulundu.

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Titiz olmak hasta eder mi? Türkiye'de milyonlarca vatandaş, titizlik endişesi ile yoğun bir şekilde deterjan kullanıyor. Fakat deterjanlarda bulunan kimyevi maddeler, çeşitli hastalıklara yol açıyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalı üzerinden deterjanlarda bulunan kimyasalların sebep olduğu haşimato hastalığına değindi. Karatay, vatandaşlara şu sözlerle uyarılarda bulundu:

"HÜCRELERDE BİR REAKSİYON MEYDANA GELİYOR"

"Ülkemizde ne patladı? Bromür patladı. Florür patladı. Klorür patladı. Toksinler patladı. Ve de ülkemizde ne patladı biliyor musunuz? Bana kızmasınlar ama bu fıttırık hanımların kullandığı deterjanlar, fıttırık hanımların kullandığı dezenfektanlar.

Bütün bunlar vücuda girdiği zaman bir daha söylüyorum daha önce de söylemiştik zaten, bromür ve klorür hakikaten iyodun tiroide girip hormon üretmesini önlüyor ve hücrelerde bir reaksiyon meydana geliyor.

BELİRTİLERİNİ BİR BİR AÇIKLADI

Bilhassa aşırı titiz annelerde, aşırı titiz hanımlarda ve beylerde bunu çok görüyoruz. Bunları nereden anlıyoruz? İki faktör var. Kanda anti-TPO dediğimiz değerin çok yüksek olması, yani vücuttaki bir otoimmün reaksiyonun belirtisidir.

Bir de anti-TG dediğimiz TG dediğimiz, tiroid hormonuna karşı reaksiyonun olduğunu gösteren kan belirtileri çok önemlidir.

"İYOT EN SAĞLIKLISI. İYOTTAN KORKMAYACAĞIZ"

Bromür, klorür, ve florür, ve iyodür, yani bunlar dört kardeşler, üçü düşman tehlike, iyot en sağlıklısı. İyottan korkmayacağız.

Bu üçü vücuda girdiği zaman bunlar hakikaten tiroidin hormon yapımında kullandığı iyodu tiroide bağlanıp hücrelere girmesini engelliyorlar. Bütün mesele bu.

"HİPOTİROİDİ, KRONİK TİROİDİT, HAŞİMATO HEPSİ AYNI KAPIYA ÇIKAR"

Hipotiroidi, kronik tiroidit, haşimato hepsi aynı kapıya çıkar. Aynıdır ve bu vücutta bir otoimmün hastalığın olduğu belirtisidir.

Otoimmün hastalıkları bütün otoimmün hastalıkları başlatan da vücuda giren toksinlerdir, başta bromür olmak üzere.