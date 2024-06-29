ORC'den dikkat çeken asgari ücret anketi! Bakın vatandaşlar ne dedi

Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında yapılacak ara zamma kenetlendi. Hükümet kanadı, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtti. Bunun üzerine ORC Araştırma, vatandaşlara "Türkiye'de uygulanan 'asgari ücret' tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusunu sordu.

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Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında yapılacak ara zamma gözlerini çevirdi.

Asgari ücrette ise herhangi bir artışa gidilmeyeceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından belirtildi.

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ASGARİ ÜCRET ANKETİ YAYIMLANDI

Bunun üzerine milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret anketi yayımlandı.

ORC Araştırma 5 bin 620 kişiye sorduğu "asgari ücret" anketini kamuoyu ile paylaştı.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 77'Sİ "HAYIR" DEDİ

Araştırmada "Türkiye'de uygulanan 'asgari ücret' tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusuna yer verildi.

Ankete göre vatandaşların yüzde 77,6'sı sorulan soruya "Hayır, yeterli bulmuyorum" cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 8,9'u ise "evet" diyerek asgari ücreti yeterli gördüğünü belirtti.