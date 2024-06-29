Maaşlarda yüzde 20 artış görüldü! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Memurlar temmuz zammı için enflasyon rakamlarını bekliyor. 5 aylık enflasyona göre yüzde 17,32'lik zammı garantileyen memurlar, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla bu oranın yüzde 20'ye çıkmasını bekliyor. Peki yüzde 20'lik zamma göre memur maaşları ne kadar olacak. İşte meslek meslek zamlı memur maaşı hesaplaması...

Benzin ve motorine bir zam daha

Benzin ve motorine bir zam daha

Milyonlarca memur temmuz zammını heyecanla bekliyor. Memurların maaş zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, martta yüzde 3,16, nisanda yüzde 3,18, mayısta ise yüzde 3,37 geldi. Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

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YÜZDE 17,32'LİK ZAM GARANTİ

Böylece memur ve memur emeklileri enflasyon farkı dahil yüzde 17,32'lik zammı cebine koymuş oldu. Kesin rakam 3 Temmuz'da ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

MEMURA YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne Göre: Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.52. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Memurlar ve emeklilerinin enflasyon farkı bu orana göre yüzde 9.4'ü bulacak. Böylece memur zammı yüzde 20 seviyesine çıkacak.

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Yüzde 20'lik artışa göre zamlı memur maaşları şöyle olacak: