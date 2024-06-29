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Haberler > Ekonomi > Benzin ve motorine bir zam daha 

Benzin ve motorine bir zam daha 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıt Fiyatları, Petrol Fiyatları, Döviz Kurları, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorinin fiyatı 13 kuruş arttı. 

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son olarak benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL gelen zammın ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Benzin ve motorine çifte zam geldi. 

TABELA BUGÜN DEĞİŞTİ

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği bugün tabelaya yansıdı. 

29 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 42.40 TL
Ankara: 43.38 TL
İzmir: 43.72 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 42.51 TL
Ankara: 43.48 TL
İzmir: 43.90 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
Ankara: 20.19 TL
İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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