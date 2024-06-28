Özgür Özel'den asgari ücrete zam çağrısı: 25 bin lira olsun

CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Asgari ücrete enflasyon zammı verilmesini isteyen Özel, "Bu 6 ayda bu enflasyonun erittiği yüzde 28'i en azından 17 bin liranın üstüne verelim ve asgari ücret en az 22.500 bence 25 bin lira olsun." dedi.

Milyonların asgari ücrete ara zam beklentisi suya düştü. Hükümet kanadı üstüne basa basa temmuzda asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtiyor. Konu hakkında son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti.

Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇAĞRISI

Hükümet temsilcileri ısrarla asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtse de muhalefet farklı düşünüyor. CHP lideri Özgür Özel, asgari ücrete zam yapılmasında ısrarcı. Özel, "Asgari ücret artmazsa miting yapacağız" dedi.

ÖZEL'DEN "ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL OLSUN" ÇAĞRISI

Konu hakkında yeni bir açıklama yapan Özel, asgari ücretin 25 bin lira yapılmasını istedi. Özel konu hakkında şunları söyledi:

"Vatandaşların taleplerini bizim bu konudaki önerilerimizi ve bu konuda makro çözüm önerisi götüreceğiz dedik. 4 tane talebi sıralayalım. Eğer bizi dinlerlerse en düşük emekli maaşını asgari ücret durumuna yükseltelim yani bugün için 17 bin lira. Asgari ücrete enflasyon zammı verelim yani bu 6 ayda bu enflasyonun erittiği yüzde 28'i en azından 17 bin liranın üstüne verelim ve asgari ücret en az 22.500 bence 25 bin lira olsun. Çay taban fiyatı 25 lira olması gerekiyor. Buğday taban fiyatının 15 bin lira olması gerekiyor. Çiftçinin de aldığı desteklemenin GSMH'dan yüzde 1'i olması gerekiyor bunu sağlayalım.

Büyük bir kredi kartı çıkmazı içinde ülke kredi kartları faizlerini düşürelim faizden alınan yüzde 30 vergiyi sıfırlayalım. Bir kereye mahsus kredi kartı faizlerini silip ana parasını bölelim ki yeniden nefes alsınlar. Bunlar için kaynağa ihtiyaç var.

"VERGİ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRELİM"

Bunlar için makro öneride bulunuyoruz diyoruz ki gelin Türkiye'nin vergi sistemini baştan aşağı değiştirelim. Bugün Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor bu verginin 68 lirası dolaylı vergi. Yani fabrikatörle fabrika bekçisi elektriğe suya benzine aynı vergiyi veriyor. Yüzde 21 herkesin aldığı maaşlardan kesilen gelir vergisi yüzde 89 yapıyor. Yüzde 11 Türkiye'de para kazanan herkesin ticaretten sanayiden ödediği vergi. Çok kazanandan çok az kazanandan az alacağız. Kazanmayandan vergi almayacağız. Bu işin tersine dönmesi lazım. Dolaylı vergiyi düşürmeye başlayacağız diyorlar ama mahcup mahcup söylüyorlar."