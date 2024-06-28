Türkiye gri listeden çıkarıldı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" mesajı heyecanlandırdı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 10:48 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alan FATF'tan beklenen haber geldi. Singapur'da FATF toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden "Başardık" paylaşımı yaptı. Bu mesaj "Türkiye gri listeden çıkarıldı" olarak yorumlandı.