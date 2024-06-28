Türkiye gri listeden çıkarıldı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" mesajı heyecanlandırdı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alan FATF'tan beklenen haber geldi. Singapur'da FATF toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden "Başardık" paylaşımı yaptı. Bu mesaj "Türkiye gri listeden çıkarıldı" olarak yorumlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak için Singapur'a gitmişti. Bugün dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün toplantısına katılan Bakan Şimşek dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
"BAŞARDIK" PAYLAŞIMI
Bakan Şimşek sosyal medyadan "Başardık" diye paylaşım yaptı. Bu gelişme "Türkiye 2021 yılında dahil edildiği gri listeden çıkarıldı" diye yorumlandı.
KARAR İLE NELER DEĞİŞECEK?
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.
Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.
Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi