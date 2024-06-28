Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye gri listeden çıkarıldı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" mesajı heyecanlandırdı

Türkiye gri listeden çıkarıldı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" mesajı heyecanlandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alan FATF'tan beklenen haber geldi. Singapur'da FATF toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden "Başardık" paylaşımı yaptı. Bu mesaj "Türkiye gri listeden çıkarıldı" olarak yorumlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak için Singapur'a gitmişti. Bugün dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün toplantısına katılan Bakan Şimşek dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 

"BAŞARDIK" PAYLAŞIMI

Bakan Şimşek sosyal medyadan "Başardık" diye paylaşım yaptı. Bu gelişme "Türkiye 2021 yılında dahil edildiği gri listeden çıkarıldı" diye yorumlandı. 

KARAR İLE NELER DEĞİŞECEK?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı! Kaymakamlıktan açıklama var...Kırklareli'nde hava şartları sebebiyle 3 gün denize girmek yasak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel'den asgari ücrete zam çağrısı: 25 bin lira olsun - EkonomiÖzgür Özel'den asgari ücrete zam çağrısıBakan Şimşek: Gerileyen cari açık, hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacak - EkonomiBakan Şimşek'ten ekonomiye ilişkin kritik mesajDış ticaret açığında büyük düşüş! Mayısta yarı yarıya azaldı - EkonomiDış ticaret açığı yarı yarıya azaldıBakanlık acımadı! Fırsatçı emlakçılara ceza yağdı - EkonomiFırsatçı emlakçılara ceza yağdıDoğal gaza temmuzda zam var mı? BOTAŞ yeni tarifeyi paylaştı - EkonomiDoğal gaza temmuzda zam var mı?Gözler Singapur’da! Gri liste öncesi, yabancılar bu hisseleri topladı - EkonomiGri liste öncesi, yabancılar bu hisseleri topladı
Sonraki Haber Yükleniyor...