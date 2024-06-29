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Gram altında "rallilere hazır olun" sözleri! İslam Memiş alım için yatırımcılara rakam verdi

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Gram altında &quot;rallilere hazır olun&quot; sözleri! İslam Memiş alım için yatırımcılara rakam verdi

Ekonomi Haberleri

Bu hafta piyasaların kapanmasının ardından yatırımcılar, temmuz ayında gram altında yaşanması beklenen yükseliş trendine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcılarına, "2450-2500 lira aralığında alım yapılmalı" diyerek tavsiyelerde bulundu.

Yurt içi piyasalarda gözler temmuz ayına çevrildi. Altın yatırımcıları, beklenen yükseliş trendine yönelik alımlar yaptı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "yeni rallilere hazır olmak gerekiyor" diyerek temmuzun 2. haftasını işaret etti.

İslam Memiş'in değerlendirmesi şu şekilde:

"DOLARIN ULUSLARARASI YÜKSELİŞ HIZI BİRAZ FRENLER"

Türkiye'nin gri listeden çıkması Borsa İstanbul'u etkilemez. Dolar kuru 32 lire 80 kuruş seviyesinde. Dolar-TL kurunda tekrar 32,70 TL destek seviyesi var. Uluslararası piyasalarda bu hafta dolar yükseldi. Fakat önümüzdeki hafta dolar kurunun gerilemesini bekliyorum. Pazartesi itibariyle doların uluslararası yükseliş hızı biraz frenler. 

"YENİ RALLİLERE HAZIR OLMAK GEREKİYOR"

ONS altında 2328 dolar seviyesi var. Bu hafta yukarı yönlü ataklar yaptı. Genel görünüm pozitif olduğundan dolayı yükselişlere hazırlığımızı yaptık, altın pozisyonunu yaptık. Özellikle temmuz ayının ikinci haftası yeni rallilere hazır olmak gerekiyor.

"2450-2500 LİRA ARALIĞINDA ALIM YAPILMALI"

Gram 2 hafta önce 2420 lira seviyelerine gerilemişti. Şu anda 2486 lira seviyesinde. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü görüyoruz. 2450-2500 lira aralığında alım yapılmalı. Altında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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