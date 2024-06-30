X'teki kimlik bilgileri İsrail askeri istihbaratına sızıyor iddiası

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren platformda kimlik doğrulama sistemini eski İsrail yetkililerinin kurduğu iddia edilen AU10TIX şirketine devretti. Son günlerde şirkette yaşanan sızıntılar dünyanın gündemini sarstı. Şirket tarafından doğrulanan hesapların kimlik bilgileri 30 gün boyunca saklanıyor. Bu bilgilerin İsrail askeri istihbaratına servis edilip edilmediği ise merak ediliyor.

Sosyal medya X platformunda paylaştığımız verilerin İsrail askeri istihbaratına gittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’te onaylı hesap oluşturan kullanıcıların bilgileri, İsrail merkezli AU10TIX isimli şirket tarafından saklanmaya devam ediyor.

BİLGİLER İSRAİL İSTİHBARATININ ELİNE Mİ DÜŞÜYOR?

İsrail merkezli AU10TIX şirketi, 1980’li ve 1990’lı yıllarda havaalanları ve sınır kapıları için kimlik doğrulama sistemleri geliştirdi.

2002'den bu yana internet üzerinden faaliyetlerini yürüten şirket, 1 Ağustos 2023 tarihinden bu yana X platformuna da hizmet veriyor. Böylece hesaplarını onaylatmak isteyen vatandaşların bilgileri, doğrudan bu şirkete gidiyor.

HESAPLARI ONAYLATALIM DERKEN...

X’te hesabını doğrulamak isteyen vatandaşlar hem bir selfie hem TC Kimlik Kartı ile doğrulama yapması gerekiyor.

İsrail merkezli AU10TIX, bu resimleri kimliğinizi doğrulamak için kullanarak verileri 30 güne kadar saklıyor.

İSRAİL İSTİHBARATINA GİDİYOR İDDİASI

Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, verilerin şirket tarafından "İsrail askeri istihbarat teşkilatına" gitme riskini sorguladı.

Çahmutoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Şirketin kurucularının İsrail askeri istihbaratındaki 8200 birimiyle ilişkili olduğu ve X kullanıcılarının biyometrik verilerinin askeri istihbarat teşkilatına iletildiği iddia ediliyor" ifadeleri yer aldı.

SIZINTI İDDİALARI GÜNDEM OLDU

TikTok, Uber ve X gibi popüler platformların yüz ve ehliyet fotoğraflarını işleyerek kimlik doğrulama hizmeti sağlayan İsrail merkezli AU10TIX şirketi, yönetici kimlik bilgilerinin çevrimiçi olarak ifşa edilmesiyle gündeme oldu.

404 Media tarafından ortaya çıkarılan bu sızıntı, bilgisayar korsanlarının kimlik doğrulama hizmetindeki hassas kullanıcı verilerine bir yıldan fazla bir süre boyunca erişebilmesine yol açtı.

ESKİ İSTİHBARAT YETKİLİLERİ KONTROL EDİYOR

Middle East Eye'da Alex MacDonald imzasıyla yer alan habere bu hizmeti sağlayan AU10TIX adlı şirket hakkındaki bilgiler dikkat çekti.

Habere göre şirket, 2002 yılında Hollandalı güvenlik şirketi ICTS International'ın teknoloji kolu olarak İsrail'in Shin Bet istihbarat servisinin eski üyeleri tarafından internet faaliyetine geçti.