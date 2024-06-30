Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İsrail yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı! Yakıt ikmaline izin verilmediği iddialarına açıklama geldi

İsrail yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı! Yakıt ikmaline izin verilmediği iddialarına açıklama geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İsrail yolcu uçağı Antalya&#039;ya acil iniş yaptı! Yakıt ikmaline izin verilmediği iddialarına açıklama geldi
Türkiye, Gazze, İsrail, Haber

Gündem Haberleri

Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağa yakıt ikmaline izin verilmediği iddiaları sonrası diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

Türkiye, Gazze'de soykırım yürüten İsrail'e yönelik ticari ambargo uyguluyor. Ticari ilişkilerin kesildiği sırada  Varşova-Tel Aviv seferi yapan İsrail yolcu uçağı, içindekilerden birinin rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. İsrail medyasında El Al Havayoluna ait  uçağa yakıt ikmaline izin verilmediği ve uçağın Rodos'a yöneldiği iddia edildi. Diplomatik kaynaklar söz konusu iddiaları yalanladı.

Diplomatik kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail ile tüm ticari ilişkilerini kesmiş, sosyal medyada  "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası üst perdeden yalanlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle olmadığını bildikleri halde jet yakıtı konusunda Türkiye Cumhuriyeti devletine iftira atanları asla ve asla unutmayacağız." demişti. 

Düzenleyen:  - Gündem
CHP lideri erken seçime işaret ederek açıkladı: Asgari ücret en az 25 bin TL olmalı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Makam odasında 2 kişiyi hastanelik etmişti! CHP'den Hikmet Dönmez hakkında ilk açıklama - GündemCHP'den Hikmet Dönmez hakkında ilk açıklamaÖzgür Özel'in kardeşi İzmir'deki su zammına tepki gösterdi - Gündemİzmir'deki su zammına tepkiler büyüyor!Mahalle ortasında el yapımı patlayıcı patladı! Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı - GündemMahalle ortasında el yapımı patlayıcı patladıMeteoroloji uyardı, 21 ilde kritik alarm! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor - GündemMeteoroloji uyardı, 21 ilde kritik alarm!Baba ve oğlu birbirinden ayıran kaza! - GündemBaba ve oğlu birbirinden ayıran kaza!Makam odasında 2 kişi hastanelik olmuştu! CHP'li Hikmet Dönmez tutuklandı - GündemCHP'li Hikmet Dönmez tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...