İsrail yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı! Yakıt ikmaline izin verilmediği iddialarına açıklama geldi

Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağa yakıt ikmaline izin verilmediği iddiaları sonrası diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

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Türkiye, Gazze'de soykırım yürüten İsrail'e yönelik ticari ambargo uyguluyor. Ticari ilişkilerin kesildiği sırada Varşova-Tel Aviv seferi yapan İsrail yolcu uçağı, içindekilerden birinin rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. İsrail medyasında El Al Havayoluna ait uçağa yakıt ikmaline izin verilmediği ve uçağın Rodos'a yöneldiği iddia edildi. Diplomatik kaynaklar söz konusu iddiaları yalanladı.

Diplomatik kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Türkiye Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail ile tüm ticari ilişkilerini kesmiş, sosyal medyada "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası üst perdeden yalanlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle olmadığını bildikleri halde jet yakıtı konusunda Türkiye Cumhuriyeti devletine iftira atanları asla ve asla unutmayacağız." demişti.