Gazze'de soykırım yapan İsrail Refah'ta sağlık ekiplerini bombaladı

İsrail ordusu, Netanyahu'nun emriyle Filistin topraklarında katliam yapmaya devam ediyor. Bebek, kadın, okul, cami, kilise ayırmaksızın bombalayan İsrail ordusu, bu kez da Refah kentindeki sağlık ekiplerinin insansız hava araçlarıyla vurdu.

İsrail polisi Netanyahu'yu protesto eden kendi vatandaşlarını darbederek gözaltına aldı

İsrail polisi Netanyahu'yu protesto eden kendi vatandaşlarını darbederek gözaltına aldı

İsrail'in dört bir yanında protesto! Hizbullah tehdidi sabrı taşırdı, göstericiler sokaklara indi

İsrail'in dört bir yanında protesto! Hizbullah tehdidi sabrı taşırdı, göstericiler sokaklara indi

Netanyahu İsrail'de bir kez daha protesto edildi! Polis önce darbetti sonra gözaltına aldı

Netanyahu İsrail'de bir kez daha protesto edildi! Polis önce darbetti sonra gözaltına aldı

30.06.2024 10:25

İSRAİL REFAH'TAKİ SAĞLIK EKİPLERİNİ VURDU

İsrail insansız hava araçları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısındaki sağlık ekiplerini hedef alıyor.

30.06.2024 09:40

Otizmli ALİ DERVİŞ İSRAİL BOMBASIYLA OMURGASINDAN YARALANDI

Otizmli bir çocuk olan Ali Derviş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gelişigüzel düzenlediği hava saldırıları nedeniyle omurgasından ve ayaklarından yaralandı.

30.06.2024 09:01

İSRAİL GECE BOYUNCA GAZZE'Yİ VURDU

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 268. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Zarub ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

Yer Refah