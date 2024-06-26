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ABD ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi! Netanyahu, Biden yönetimine tepki gösterdi

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ABD ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi! Netanyahu, Biden yönetimine tepki gösterdi
İsrail, Abd, Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri

Gazze'de 7 Ekim'den bu yanan sayısız katliamın öncüsü Netanyahu, Biden liderliğindeki Washington yönetimi ile haftalardır silah sevkiyatı konusunda anlaşılamadığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olmadığını belirtse de, Netanyahu'dan bir kez daha rest geldi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştirirken, en büyük yardımcısı ABD oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı ateşkes teklifi, Netanyahu tarafından reddedilince işler iyice karıştı. ABD ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi yaşandı. 

ABD ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi! Netanyahu, Biden yönetimine tepki gösterdi - 1. Resim

NETANYAHU GALLANT'A TEPKİ GÖSTERDİ

Netanyahu, Washington’da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD ile anlaşmazlıklara dair açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu, “(ABD ile) anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmediğinde, İsrail Başbakanının askerlerin ihtiyacı olanı getirmek için açıkça konuşması gerektiğini” savundu.

ABD ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi! Netanyahu, Biden yönetimine tepki gösterdi - 2. Resim

GALLANT "KAPALI ODALARDA" ÇÖZÜLDÜ DEDİ

Gallant’ın, “ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını” ileri sürdüğü belirtilmişti. Açıklamaya göre, Gallant ayrıca, ABD ile anlaşmazlıkları “kapalı odalarda çözdüklerini” öne sürmüştü. Netanyahu, 18 Haziran’da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD’nin silah yardımlarında “çarpıcı bir düşüş” olduğunu savunmuştu.

ABD ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi! Netanyahu, Biden yönetimine tepki gösterdi - 3. Resim

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN NETANYAHU'YA RET!

Netanyahu ayrıca, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Netanyahu’nun “ABD’nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu” yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtmişti.

ABD ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi! Netanyahu, Biden yönetimine tepki gösterdi - 4. Resim

ABD'NİN İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI

ABD Meclisi, Nisan ayında 6 aylık tartışmaları sonlandırarak Ukrayna, Tayvan ve İsrail'e 95 milyar doları bulan tasarıyı onaylamıştı. Son günlerde ABD'nin İsrail'e 18 milyar dolarlık 50 adet F-15 satışı da gündeme geldi. İsrail'den bugün silah satışının sonuna gelindiği açıklaması yapılsa da Beyaz Saray'dan aksi yönde açıklama geldi.

ABD ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi! Netanyahu, Biden yönetimine tepki gösterdi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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