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İsrail'in dört bir yanında protesto! Hizbullah tehdidi sabrı taşırdı, göstericiler sokaklara indi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;in dört bir yanında protesto! Hizbullah tehdidi sabrı taşırdı, göstericiler sokaklara indi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerinin saldırılarıyla köşeye sıkıştı. Kuzeydeki bölgenin boşalması İsraillileri sabrını taşırdı. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere on binlerce kişi sokaklara indi. Göstericiler, güvenlik zafiyetini protesto etti, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Lübnan'daki İran Destekli Hizbullah güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarla köşeye sıkıştı. İsrail'in kuzeyindeki onlarca Yahudi, bölgeyi terk etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Yahudilerin dönmesi için anlaşmaya sıcak bakarken, İsraillilerin sabrı taştı. Güvenlik zafiyetini gerekçe gösteren İsrailli onbinlerce kişi sokaklara döküldü. İsrailliler Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ PROTESTO EDİLDİ

İsrail'in Safed kenti yakınlarında yüzlerce kişi, ülkenin kuzeyinde Hizbullah ile yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle oluşan güvenlik zafiyetini protesto etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce İsrailli gösterici, ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ami'ad kavşağını trafiğe kapattı.

Göstericiler, "Kuzeye gidin ve İsrail'i kurtarın" yazılı dövizler taşıdı.

ONBİNLERCE KİŞİ TEL AVİV SOKAKLARINDA

On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada sokaklara çıktı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esirlerin aileleri, İsraillilere, Netanyahu’nun esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.

NETANYAHU İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Saldırıların devam etmesinin İsrailli esirlerin Netanyahu hükümetince öldürülmesi anlamına geldiğini vurgulayan esir aileleri, "Bizi sevdiklerimizden ayıran şey Netanyahu'nun savaşın sona erdirilmemesi konusundaki ısrarıdır." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'deki protestoların başlıca alanlarından Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye katılan on binlerce İsrailli de Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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