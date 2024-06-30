İsrail polisi Netanyahu'yu protesto eden kendi vatandaşlarını darbederek gözaltına aldı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Haziran 2024 09:04 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrailliler, rehine takasına yaklaşmayan ve Filistin topraklarında soykırıma devam eden Netanyahu'yu protesto etti. Hükümetin istifa etmesi için slogan atan kalabalık İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı. Bazı göstericiler de gözaltına alındı.