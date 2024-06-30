İsrail polisi Netanyahu'yu protesto eden kendi vatandaşlarını darbederek gözaltına aldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrailliler, rehine takasına yaklaşmayan ve Filistin topraklarında soykırıma devam eden Netanyahu'yu protesto etti. Hükümetin istifa etmesi için slogan atan kalabalık İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı. Bazı göstericiler de gözaltına alındı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken başkent Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Ellerinde esirlerin fotoğraflarını ve Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericilere, bölgede önlem alan İsrail güçleri müdahale etti.
POLİS BAZI GÖSTERİCİLERİ GÖZALTINA ALDI
İsrail polisi göstericilere sert müdahalelerde bulunarak dağılmalarını istedi. Protestosuna devam edenler ise İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı.
İsrail polisi kendi vatandaşını darbederek gözaltına aldı. Skandal görüntüler dünya basınında gündem oldu.
NETANYAHU EVİNİN ÖNÜNDE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutu önünde gösteri düzenleyen İsrailli protestoculara polis müdahale etti. Protestocular "Katil Bibi" sloganı attı.
Netanyahu'nun istifasını isteyen protestocular "Katil Bibi" diye slogan attı. İsrail polisi, protestonun yasadışı olduğunu söylerken, protestoculara müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı