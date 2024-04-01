Uluslararası toplumun desteğini yitiren İsrail savunma sanayisine ağırlık verecek

Askeri ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu ABD ve Almanya'dan karşılayan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, silah üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atacaklarını açıkladı.

Gazze'deki katliamlarını özellikle de ABD'nin desteğiyle sürdüren İsrail, uluslararası kamuoyunda artan İsrail karşıtlığını göz önünde bulundurarak yeni bir stratejiye yöneldi.

RÜZGAR FİLİSTİN DİRENİŞİNDEN YANA

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına devam eden ve Uluslararası Adalet Divanı'ndan soykırım suçundan yargılanan İsrail, her geçen gün daha da yalnızlaşıyor.

ABD ve Almanya gibi ülkelerin İsrail'e devlet düzeyinde verdiği açık desteğe rağmen başta bu ülkelerin halkları olmak üzere dünya halkları, "Soykırımı durdurun" sloganı ile Gazze için ateşkes çağrısı yapan eylemler düzenliyor.

Gösteriler, ABD ve Almanya başta olmak üzere Batılı devletleri, İsrail'e desteklerini azaltma konusunda baskı altına alıyor. Yaklaşan seçimler öncesi bu desteğin Biden'a oy kaybettirdiği de görülüyor.

Silah temininde sıkıntı yaşayacağını düşünmeye başlayan Netanyahu ise savunma sanayisine öncelik vererek İsrail'i kendi kendine yetebilen bir aktöre dönüştürmek istiyor.

KARARIN NEDENİ REFAH KRİZİ Mİ?

İsrail, 1.4 milyon sivilin son sığınağı olan Refah'a kara operasyonu düzenleyerek soykırımı tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak Biden bile Refah'a operasyona karşı çıktığını açıkladı. Hatta yardımları geciktirmeyi, bu operasyonu önlemek için bir koz olarak kullandı. Netanyahu'nun silah üretimini artırma açıklamasında bunun da etkili olduğu ifade ediliyor.